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У лютому COVID-хворих істотно частіше госпіталізували в чотирьох областях

Автор: Юлія Струк

Рівень захворюваності та госпіталізацій хворих з COVID-19 у лютому істотно зріс в окремих регіонах. Йдеться про чотири західні області.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я.

Зазначено, що вдвічі зросла кількість госпіталізованих з COVID-19 в Івано-Франківській - до 5,453 тисячі осіб, у Закарпатській - до понад 3,3 тисячі осіб, у Вінницькій і Чернівецькій областях - до 3,439 тисячі й 2,228 тисячі осіб відповідно.

У цілому ж в минулому місяці по всій Україні госпіталізували 41,875 тис. пацієнтів з коронавірусом. Це на 190 осіб більше в порівнянні з січнем.

Зазначено, що ще майже 5 тисяч хворих продовжили розпочате в січні лікування.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні місцева влада повинна ввести додаткові карантинні заходи. Це повинно запобігти попаданню нових регіонів у "червону зону".

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими COVID-19. Апаратів ШВЛ на сьогодні задіяли найбільшу кількість від початку пандемії в Україні.

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Новини України госпитализацияНСЗУКоронавірус
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