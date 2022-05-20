Фермопіли Європи. Війна повинна завершитися повним відновленням територій України, - Єрмак

Російська війна повинна завершитися повним відновленням територіальної цілісності і суверенітету України. Оскільки Україна захищає не тільки себе, країна є Фермопілами Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

"Війна повинна завершитися повним відновленням територіальної цілісності і суверенітету України, тобто нашою перемогою. Нашою спільною з цивілізованим світом перемогою. Сьогодні Україна захищає не тільки себе. Україна сьогодні - це Фермопіли Європи", - написав він.

Відзначимо, що Фермопіли - це вузький прохід між горою цієї і південним берегом затоки Маліакоса з Фессалії в Локріду в Греції. Більш відомий битвою під час греко-перської війни за участю 300 спартанців.