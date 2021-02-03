Федоров про введення "COVID-паспортів": технічно ми готові

Віце-прем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні технічно готові до створення "COVID-паспортів". Він розповів, на базі чого їх можуть зробити.

Про це міністр розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якщо цей документ буде застосовуватися тільки для міжнародних поїздок, то в такому разі в світі можуть створити єдину програму, для якої потрібно передавати цю інформацію з реєстру.

"А якщо для відвідувань закладів всередині країни, тоді це буде внутрішній застосунок. Але поки не до кінця зрозумілі життєві ситуації, а також рішення, які прийматимуть різні уряди світу та наш уряд", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що сертифікат про вакцинацію від коронавірусу не буде обов'язковим в Україні поки обмежений доступ до вакцин. Однак його зможуть видавати для подорожей в разі необхідності.

Також він говорив, що запис про вакцинацію від коронавірусу будуть робити в електронній системі охорони здоров'я України. Отримати COVID-паспорт українці зможуть у свого сімейного лікаря.

Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорта.