Федерация работодателей призвала регулятор упразднить ценовые ограничения на рынке электроэнергии

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРПЭКУ) призвала Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии для решения проблемы долгов в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ФРТЭКУ.

В федерации отмечают, что из-за действующих ценовых ограничений на рынке электроэнергии энергокомпании вынуждены работать в убыток. Это приводит к тому, что на энергорынке почти нет свободных средств, что негативно влияет на весь энергосектор и, как следствие, на экономику Украины.

Отмечается, что в попытке решить проблему долгов НКРЭКУ приняла решение увеличить прайс-кепы в отдельные часы суток. Это должно помочь сбалансировать финансовое состояние энергетических компаний, однако долги продолжили расти.

"Очевидно, что для решения проблемы долгов нужно отказаться от искусственных ограничений и полностью либерализовать рынок электроэнергии. Только полная либерализация украинского энергорынка позволит оздоровить состояние энергосистемы, обеспечить стабильное электроснабжение и энергетическую безопасность нашего государства", - отметили в федерации.

В ФРТЭКУ добавили, что после повышения прайс-кепов Секретариат Энергетического Сообщества приветствовал решение Регулятора по их повышению и рекомендовал разработать стратегию дальнейшей либерализации энергорынка.

Федерация призвала главу НКРЭКУ Константина Ущаповского осуществить более активные действия по либерализации энергорынка и в дальнейшем полностью отказаться от ценовых ограничений.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявляли, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают увеличению мощностей для импорта с 1,2 до 2 ГВт.

Также государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) на уровне, как в странах Европейского Союза.