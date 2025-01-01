ФБР расследует наезд автомобиля в Новом Орлеане как теракт, - Байден

Президент США заявил, что с раннего утра руководство федеральных правоохранительных органов и его команда внутренней безопасности информируют его об ужасном случае, который произошел ночью в .

Он также выразил благодарность за смелую и быструю реакцию местных правоохранительных органов в предотвращении еще большего количества смертей и травм.

"Я приказал своей команде обеспечить доступность всех ресурсов, поскольку федеральные, государственные и местные правоохранительные органы упорно работают над тем, чтобы как можно быстрее разобраться в том, что произошло, и убедиться, что никакой угрозы не осталось", - заявил президент.

Байден добавил, что будет получать обновления в течение дня и предоставит больше информации, когда она станет доступной.

"