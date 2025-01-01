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ФБР расследует наезд автомобиля в Новом Орлеане как теракт, - Байден

Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Новом Орлеане автомобиль влетел в толпу во время празднования Нового года. ФБР расследует инцидент как террористический акт.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Президент США заявил, что с раннего утра руководство федеральных правоохранительных органов и его команда внутренней безопасности информируют его об ужасном случае, который произошел ночью в .

Он также выразил благодарность за смелую и быструю реакцию местных правоохранительных органов в предотвращении еще большего количества смертей и травм.

"Я приказал своей команде обеспечить доступность всех ресурсов, поскольку федеральные, государственные и местные правоохранительные органы упорно работают над тем, чтобы как можно быстрее разобраться в том, что произошло, и убедиться, что никакой угрозы не осталось", - заявил президент.

Байден добавил, что будет получать обновления в течение дня и предоставит больше информации, когда она станет доступной.

"

 

Теракт в Новом Орлеане

Напомним, что сегодня, 1 января, в Новом Орлеане пикап влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Известно, что погибли 10 человек, а еще 30 получили ранения.

Заметим, что ранее местные власти во главе с мэром города Латой Кантрелл заявили, что это был теракт.

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