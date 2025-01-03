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ФБР предупредило об угрозе повторных терактов в США, - ABC

Пятница 03 января 2025 13:27
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ФБР предупредило об угрозе повторных терактов в США, - ABC Иллюстративное фото: ГФБР предупредило об угрозе повторных терактов в США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности предупредили правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки (США) о потенциальных имитаторах, которые могут попытаться повторить недавние теракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Отмечается, что ФБР и Министерство внутренней безопасности выпустили совместный бюллетень разведки, который был разослан в другие правоохранительные органы с целью предостережения.

Также в бюллетене отмечается, что Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), которому, как заявил заместитель помощника директора ФБР Кристофер Райа, присягнул на верность подозреваемый в нападении в Новом Орлеане, пропагандирует использование транспортных средств в качестве оружия терроризма с 2014-го.

"Источники сообщили ABC News, что в последние месяцы ИГИЛ активизировала призывы к своим сторонникам совершать низкотехнологичные таранные атаки с массовыми жертвами, особенно после начала последнего конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года", - пишет ABC.

В частности, в бюллетене правоохранительные органы получили советы по опасным признакам возможных атак, на которые необходимо обращать внимание. Среди них, например:

  • наблюдение;
  • подделка документов;
  • кредиты на аренду транспортных средств.

Теракты в США

1 января в Лас-Вегасе взорвалось авто Cybertruck у входа в отель Trump Las Vegas, в результате чего есть погибший и раненые. Полиция и миллиардер Илон Маск не исключают версию с терактом.

Также в тот же день в Новом Орлеане авто въехало в толпу, после чего произошла стрельба. У водителя, который совершил наезд, позже обнаружили флаг террористической группировки ИГИЛ.

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