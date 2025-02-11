ФБР после указа Трампа нашло тысячи секретных записей об убийстве Кеннеди, - Axios

Издание пишет, что все еще секретные записи содержаться в 14 000 страницах документов, которые ФБР обнаружило в ходе провели после указа Трампа. Данное открытие, спустя 61 год после убийства Кеннеди в Далласе - стало результатом десятилетий нежелания правительства публиковать все документы, связанные с убийством, что породило массу теорий заговора.

О существовании новых документов Белому дому стало известно в пятницу, когда Управление директора национальной разведки представило свой план по раскрытию записей об убийстве.

Содержание недавно найденных записей является строго охраняемым секретом. Три источника, которые сообщили Axios об их существовании, заявили, что не видели документов. Однако, обнаружение тысяч записей об одном из самых тщательно изученных событий в истории США, вероятно, вызовет вопросы о процедурах проверки и раскрытия информации во всем правительстве.

По словам экспертов, оставшиеся записи, которые предстоит раскрыть, а также недавно обнаруженная серия из 2400 отчетов - вряд ли окончательно докажут, был ли Ли Харви Освальд убийцей-одиночкой или же он был частью более широкого заговора.

Издание напомнило, что когда Трамп был президентом в 2017 году, он отложил раскрытие записей, выявленных правительством, по совету ЦРУ. Затем президент США Джо Байден приказал ограничить публикацию записей, которые все еще "не полностью соответствовали духу закона о записях Кеннеди".

Три источника, обсуждавших с Трампом этот вопрос, сообщили Axios, что он на протяжении многих лет сожалел о том, что не опубликовал все документы по делу Кеннеди в свой первый срок.

Также издание добавил, что нынешний приказ Трампа предусматривает план по публикации записей об убийстве Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего к 9 марта.

Однако, несмотря на приказ, различные разведывательные службы, располагающие записями об убийствах по-прежнему рекомендуют их редактировать.

Кроме того, недавно обнаруженные файлы ФБР могут иметь отношение к продолжающемуся иску, поданному Фондом Мэри Феррел против администрации Байдена в 2022 году. В нем утверждается, что у федеральных агентств было больше документов, связанных с убийством, которые они не передавали в Национальный архив. Они включают: