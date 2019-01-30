ФБР не виявило мотиву у масовому вбивстві в Лас-Вегасі

У 2017 році на фестивалі в Лас-Вегасі Стівен Педдок убив 58 і поранив понад 500 осіб

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов не нашло четкого мотива в убийстве 58 человек Стивеном Пэддоком на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году. Об этом говорится в отчете ФБР, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В отчете говорится, что 64-летний Пэддок ничем не отличался от других стрелков, страдающих психическими расстройствами и желающих покончить с собой.

ФБР также не обнаружило никаких доказательств того, что какие-либо идеологические или политические убеждения мотивировали Пэддока на стрельбу.

"За нападением Пэддока не было ни одного или явного мотивирующего фактора", - заявил представитель ФБР.

Напомним, в ночь на 2 октября 2017 года Пэддок убил 58 человек и ранил более 500 человек, стреляя по собравшейся на концерт толпе в Лас-Вегасе. Пэддок застрелился, когда спецназ стал штурмовать номер гостиницы, в котором он засел.

В записке, обнаруженной в гостиничном номере стрелка из Лас-Вегаса, были расчеты о том, куда ему нужно было целиться, чтобы убить как можно больше людей.