ФБР назвало очевидную вторую попытку убийства Трампа "чрезвычайно серьезной"

Агентство "полно решимости предоставить ответы относительно того, что привело к произошедшим событиям", сказал Велтри.

ФБР "все еще выясняет", действовал ли задержанный по подозрению в причастности к покушению Райан Уэсли Рут сам. "У нас пока нет информации о том, что он действовал с кем-то другим", — сказал представитель бюро.

Он также сообщил, что задержанный "активно присутствовал в Интернете". Все его публикации и история поиска изучаются.

"Мы пересматриваем сообщения СМИ и публичные заявления, которые он сделал, что он хотел привлечь афганских солдат и других воевать за Украину. ФБР направило компаниям многочисленные запросы на возвращение информации о телефоне субъекта и аккаунтах в социальных сетях", - сказал специальный агент .

Очевидно вторая попытка покушения на Трампа