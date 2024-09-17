ФБР назвало очевидную вторую попытку убийства Трампа "чрезвычайно серьезной"

Федеральное бюро расследований США рассматривает вторую возможную попытку убийства кандидата в президенты Дональда Трампа как "чрезвычайно серьезную".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального ответственного агента Джеффри Б. Велтри из полевого офиса ФБР в Майами, которое цитирует CNN.
Агентство "полно решимости предоставить ответы относительно того, что привело к произошедшим событиям", сказал Велтри.
ФБР "все еще выясняет", действовал ли задержанный по подозрению в причастности к покушению Райан Уэсли Рут сам. "У нас пока нет информации о том, что он действовал с кем-то другим", — сказал представитель бюро.
Он также сообщил, что задержанный "активно присутствовал в Интернете". Все его публикации и история поиска изучаются.
"Мы пересматриваем сообщения СМИ и публичные заявления, которые он сделал, что он хотел привлечь афганских солдат и других воевать за Украину. ФБР направило компаниям многочисленные запросы на возвращение информации о телефоне субъекта и аккаунтах в социальных сетях", - сказал специальный агент .
Напомним, в воскресенье, 15 сентября, вечером предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что стрельба произошла вблизи гольф-клуба и не имела отношения к Трампу.
Позже Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа", сообщило агентство Associated Press.
Инцидент произошел на поле для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида. Охранявшие Трампа агенты Секретной службы якобы заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Позже подозреваемый был задержан в его автомобиле. Он находится под стражей.
Подозреваемый - 58-летний Райан Рут, ранее имевший проблемы с законом, а также активный пользователь соцсетей, в частности, на темы политики. По данным AP, мужчина выражал в соцсетях поддержку Украине, также у него был веб-сайт, где он якобы пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на войну против РФ.
16 сентября Федеральный суд Флориды в США выдвинул ему первые обвинения.
О возможных мотивах задержанного пока не сообщалось.
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