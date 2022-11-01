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Favbet передал на фронт очередной пикап в рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ"

Фото: Favbet передал на фронт очередной пикап в рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Группа компаний Favbet и Favbet Foundation передали для нужд Вооруженный сил Украины еще один пикап Mitsubishi L200 в рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ". Авто полностью технически переоборудовано и адаптировано к работе на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Пикап доставлен подразделению Вооруженных сил Украины, выполняющему боевые задачи на территории Харьковской области.

В рамках проекта Favbet и Favbet Foundation планируют приобрести и прокачать для ВСУ 10 автомобилей за 4 месяца. Впрочем, уже сейчас сбор и ремонт идут со значительным опережением графика благодаря тысячам неравнодушных украинцев.

На сегодня 95% проектов благотворительного фонда Favbet Foundation направлены на поддержку ВСУ и украинских граждан.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

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Вооруженные силы Украины