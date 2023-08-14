Favbet передал 10 млн грн на закупку FPV-дронов в рамках проекта UNITED24 "Операция "Единство"

Сбор средств проходит в рамках "Операції "Єдність". Цель - обеспечить украинскую армию 10 тысячами FPV-дронов с боекомплектом на сумму 235 миллионов гривен.

10 тысяч FPV-дронов приобретут за границей, а в Украине дооснастят боевыми частями общей стоимостью 57 миллионов гривен. Закупать дроны-камикадзе, а также передавать их войскам будет фонд "Повернись живим".

"Мы ежедневно видим видео, на что способны FPV-дроны и какое значение они имеют в современной войне. Чем больше у нас будет таких дронов, тем ближе будет наша победа", - отметил основатель Favbet Андрей Матюха.

"Эта война - борьба технологий. Старлинки, морские дроны, системы ситуационной осведомленности, БПЛА - все это меняет ситуацию на поле боя. Значение простых в использовании и недорогих дронов-камикадзе трудно переоценить. "Операція "Єдність" - хороший пример совместной инициативы крупный игроков фандрайзинга для общей цели. Мы уверены, что к нам присоединятся десятки украинских компаний и сотни тысяч доноров со всего мира", - говорит Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины, Министр цифровой трансформации Украины.

Среди всех донаторов на дроны-камикадзе организаторы проекта разыграют специальные призы. Выиграть можно, например, боевое знамя, поднятое в недавно освобожденном селе Пятихатки в Запорожской области, встречу с амбассадорами UNITED24, 100 платиновых карточек Mono, на трех из которых лежат 100 000 гривен, и другое.

Напомним, ранее компания Favbet приобрела 53 новых внедорожника для ударных рот "Армии дронов".