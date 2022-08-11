Favbet передав ЗСУ позашляховик, дрони та спецзасоби

"Favbet Foundation закупив і доставив на передову дрони, портативні сонячні зарядні пристрої. Лазерний далекомір, радіостанції. Також для більшої мобільності батальйону був переданий автомобіль Nissan X-Trail", - повідомили у фонді.

Амуніцію та засоби зв'язку отримали бійці одного з київських батальйонів, що дислокується Зараз на харківському напрямку.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні й армії.

На потреби Збройних сил України групою компаній Favbet вже передано понад 6,5 тонн палива, надана допомога для закупівлі трьох машин "швидкої" допомоги для миколаївських медиків і восьми автомобілів, два з яких броньовані.

Загалом компанія та Фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.