Favbet передав ЗСУ позашляховик, дрони та спецзасоби

Захисники України за сприяння Favbet Foundation отримали чергову партію допомоги - позашляховик, дрони, цифрові мобільні радіостанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
"Favbet Foundation закупив і доставив на передову дрони, портативні сонячні зарядні пристрої. Лазерний далекомір, радіостанції. Також для більшої мобільності батальйону був переданий автомобіль Nissan X-Trail", - повідомили у фонді.
Амуніцію та засоби зв'язку отримали бійці одного з київських батальйонів, що дислокується Зараз на харківському напрямку.
Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні й армії.
На потреби Збройних сил України групою компаній Favbet вже передано понад 6,5 тонн палива, надана допомога для закупівлі трьох машин "швидкої" допомоги для миколаївських медиків і восьми автомобілів, два з яких броньовані.
Загалом компанія та Фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.