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Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200

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Пятница 23 декабря 2022 13:50
Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200 Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200 (пре-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных сил Украины еще два внедорожника высокой проходимости Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Один автомобиль - уже в распоряжении подразделения Главного управления разведки, которое выполняет боевые задачи в районе города Бахмут Донецкой области.

Второй внедорожник уже используется в составе мобильных групп минирования в районе Макеевки Луганской области.

Кроме того, фонд передал подразделению ВСУ квадрокоптер DJI Mavic 3 для эффективной воздушной разведки и выявления вражеских позиций.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже около 55 автомобилей - внедорожники, кареты "скорой помощи", микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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