Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины два автомобиля Volkswagen Transporter T5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Автомобили уже в распоряжении подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на юге Украины.
Кроме того, фонд передал бойцам "буржуйки", спальные мешки.
Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.