Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник Nissan X-Trail

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Автомобиль помогает военнослужащим выполнять специальные задачи по защите страны.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

Favbet Foundation вместе с компаниями-партнерами с начала войны передал для ВСУ уже более трех десятков автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять свои задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.