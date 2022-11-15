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Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник Nissan X-Trail

Новина українською →
Вторник 15 ноября 2022 13:58
Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник Nissan X-Trail Фото: Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник Nissan X-Trail (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной внедорожник 4х4 Nissan X-Trail.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Автомобиль помогает военнослужащим выполнять специальные задачи по защите страны.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

Favbet Foundation вместе с компаниями-партнерами с начала войны передал для ВСУ уже более трех десятков автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять свои задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

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