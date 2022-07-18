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Favbet Foundation передав ЗСУ ще два авто

Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ ще два авто (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Збройні сили України отримали ще два автомобілі за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Позашляховики Nissan та Mazda вчора були офіційно передані військовим. Авто пройшли повне технічне обслуговування та вже допомагають захисникам у Запорізькій області.

Разом з автомобілями українські військові отримали подарунки з малюнками від дітей Дослідницької школи, а мешканці Блиставицької та Пологівської громад (Київська область) передали захисникам гостинці.

Нагадаємо, до цього Favbet Foundation вже передав військовим 6 авто, два з яких броньовані.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд впроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Як раніше повідомляли медіа, зараз 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Зокрема, на потреби Збройних Сил України вже перераховано напряму та через благодійні організації понад 5 млн грн, передано 5 тонн пального, надано допомогу для купівлі трьох машин швидкої допомоги для миколаївських медиків. Щомісяця з жовтня 2021 року фонд перераховує 100 тис. грн для реабілітації воїнів.

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Збройні сили України