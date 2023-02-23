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Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых

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Четверг 23 февраля 2023 18:56
Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых Фото: Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Благотворительный фонд Favbet Foundation направил 4 млн. грн. на приобретение медицинского аппарата, который поможет спасать раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Современное оборудование получит детская больница "‎Охматдит".

Это ультразвуковая система BK5000 с аккумулятором с комплектом датчиков и программным обеспечением. Оборудование позволит значительно улучшить качество и скорость оказания высококвалифицированной медицинской помощи украинцам, раненным в результате боевых действий.

Кроме того, сканер является незаменимым во время хирургических вмешательств по поводу онкологических заболеваний и сосудистых аномалий головного и спинного мозга.

"Команда благотворительного фонда быстро реагирует на острые потребности помощи украинцам, стараясь быть максимально полезной, особенно это касается возможности спасать жизни", - говорится в сообщении фонда.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения фонд поддерживает украинских воинов. Так, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

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