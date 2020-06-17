У Фастові на вулиці знайшли вбитим чоловіка

Поліція притримується версії про умисне вбивство
У місті Фастов Київської області ввечері 16 червня виявили вбитим чоловіка. Особа потерпілого встановлюється.
Про це заявив у Facebook Андрій Нєбитов начальник головного управління Нацполіції у Київській області.
На місце події виїхали слідчі та правоохоронці.
"Сьогодні о 20:33 на лінію "102" надійшов виклик про скоєння вбивства у місті Фастів. На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Інформація підтвердилася", - сказав він.
Вбитим є молода людина 30 років. На даний час його особа не встановлена.
"Сподіваюся, що до ранку зібраної інформації нам буде достатньо, щоб вийти на слід зловмисників та затримати їх", - додав начальник поліції області.
Раніше у Фастові затримали чоловіка за підозрою у вбивстві рідної сестри та двох квартирантів.
РБК-Україна писало, що в Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці 7 людей.
Автор: Инна Собора