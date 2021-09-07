Фарміндустрія в Україні долає виклики коронакризи і продовжує тренд зростання, - дослідження

Згідно з матеріалами довідника, двадцятка найбільших компаній галузі у 2020 році змогли підвищити продажі продукції, а понад половини з них збільшили свою присутність на ринку лікарських засобів. Станом на початок поточного року обсяг цього ринку оцінювався в 4 мільярди доларів. Середньорічний темп приросту аптечного сегмента, який до початку пандемії складав 12,6%, незначно сповільнився – до 7,9%. Але на тлі інших секторів економіки це стало ледве не рекордним показником.

На думку голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, своєю стійкістю до глобальних економічних потрясінь фармацевтика - як в Україні, так і взагалі - зобов’язана високому ступеню впровадження інновацій. Перед початком пандемії українські фармакологічні компанії інвестували в автоматизацію виробництва та диджиталізацію управлінських процесів загалом 1,5 млрд грн, що дозволило значно підвищити ефективність праці та запобігти дефіциту ліків під час локдауну.

Виконавчий директор Top Lead Станіслав Шум підкреслив, що фарма займає одну з лідерських позицій серед інших галузей за продуктивністю: на одного працівника припадає майже 1,4 млн грн ВВП. Через це робота у фармацевтичній індустрії залишається однією з найкраще оплачуваних, а це, своєю чергою, приваблює висококласні кадри.

За таких сприятливих умов частка лікарських засобів українського виробництва, як свідчать дані з довідника "Фармацевтика України 2021", за останні 10 років зросла з 28% до 37% в грошовому еквіваленті. Крім того, хоча імпорт ліків переважає у сфері зовнішньої торгівлі, з 2015 року обсяги експорту також суттєво збільшилися та сягнули 235 млн доларів.

Окрім позитивних тенденцій в суто економічному розрізі, автори довідника відзначають також підвищення рівня цифровізації сервісної складової. Цей напрямок також став більш інвестиційно привабливим на тлі карантинних обмежень 2020 року. Зокрема, йдеться про перехід на електронний документообіг, поступове впровадження електронних рецептів, популяризацію роздрібної інтернет-торгівлі лікарськими засобами. За прогнозами експертів, наведених у дослідженні "Дарниці" та Business Views, до 2026 року частка цифрової комерції в цій сфері сягне щонайменше 15%.

Автори довідника наголошують, що за умови дотримання певного курсу - поглиблення законодавчої інтеграції з ЄС, реформи системи охорони здоров’я, розвитку державно-приватного партнерства - українська фармацевтична галузь продовжить реалізацію свого потенціалу.