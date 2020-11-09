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"Фармак" завершив перекваліфікацію препарату для лікування ускладнень від COVID-19

Київ, Понеділок 09 листопада 2020 15:19
"Фармак" завершив перекваліфікацію препарату для лікування ускладнень від COVID-19
Фото: "Фармак" (farmak.ua)
Автор: РБК-Україна

Лікарський засіб офіційно включений в перелік перекваліфікованих у ВООЗ

Фармацевтична компанія "Фармак" успішно завершила процес перекваліфікації лікарського засобу "Дексаметазону фосфат". З 5 листопада 2020 року даний лікарський засіб офіційно включений в перелік перекваліфікованих лікарських засобів Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Прекваліфікація лікарських засобів - це процедура, яку здійснює ВООЗ для оцінки якості, безпечності та ефективності лікарських засобів. Наявність ЛЗ в переліку перекваліфікованих відкриває можливості участі "Фармак" у закупівлях, які здійснюються міжнародними закупівельними організаціями для потреб населення усієї планети", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Варто зазначити, що "Дексаметазону фосфат", окрім своєї основної сфери застосування також був включений в перелік ЛЗ, що застосовуються при лікуванні ускладнень, викликаних COVID-19.

Під час перекваліфікації компанія пройшла шлях від фармацевтичної розробки продукту та формування реєстраційного досьє, до проходження інспектування виробничих дільниць експертами ВООЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, фармацевтична компанія "Фармак" отримала запит від Міністерства охорони здоров'я і від учених щодо можливості її залучення до клінічних випробувань української вакцини від COVID-19.

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Новини України Медицина ФармакВООЗлекарстваКоронавірус

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