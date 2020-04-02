"Фармак" закликав не допустити дефіциту лікарських засобів під час епідемії COVID-19

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Компанія підтримує ініціативу щодо розробки комплексної програми фармацевтичної безпеки України

В Україні необхідно створити спеціальну координаційну групу при Офісі президента для забезпечення безперебійної роботи компаній-виробників лікарських засобів. Про це на прес-конференції в ІА "Інтерфакс-Україна" заявив радник з медичних питань ПАТ "Фармак" Віталій Усенко, передає РБК-Україна.

"Повинен бути стратегічний план розвитку виробництва субстанцій та лікарських препаратів. Кожна країна в період епідемії стає ізольованою в багатьох сенсах, і повинна бути готовою протистояти викликам самостійно", - зазначив Віталій Усенко.

За його словами, компанія "Фармак" підтримує ініціативу щодо розробки комплексної програми фармацевтичної безпеки України.

"Разом ми напрацюємо план, щоб потреби населення в лікарських засобах були повністю задоволені. Що потрібно в першу чергу? Світова епідемія вже призвела до гострого дефіциту лікарських засобів та інгредієнтів для їх виготовлення в ряді країн, включаючи ЄС, закриваються заводи, страждає дистрибуція, країни обмежують експорт тих препаратів, які їм самим потрібні. Сьогодні уряд передбачив пільгові умови ввезення для ряду ліків і медзасобів, необхідних для лікування коронавірусної інфекції. Але не можна забувати, що люди продовжують хворіти та невірусними захворюваннями, астмою, діабетом, онкологією. Дефіцит будь-яких лікарських препаратів негативно відіб'ється на загальному імунітеті населення й опірності коронавірусу", - додав Віталій Усенко.

Нагадаємо, раніше фармацевтична компанія "Фармак" заявила про готовність налагодити випуск антисептичних засобів для українців на своїх заводах.