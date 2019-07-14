Фанати забили тривогу після тривалої пропажі Ані Лорак із соцмереж

Ані Лорак пропала із соцмереж – всі подробиці (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак злякала фанатів тривалою відсутністю в соціальних мережах

Українська співачка Ані Лорак більше 9 днів не оприлюднювала ніяких публікацій у своєму Instagram-акаунті. Артистка буквально зникла з соціальних мереж і проводила відпочинок без них. Під крайньою фотографією фанати почали ставити запитання щодо причин тривалої відсутності. Багато хто зрадів появі нової фотографії, на якій співачка здається щасливою і відпочилою.

Артистка тільки написала, що знімок зроблений в Лос Анжелесі, США.

Ані Лорак пропала із соцмереж – всі подробиці (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники артистки відразу ж почали розпитувати, з якої причини на такий тривалий термін артистка вийшла з соціальних мереж. Деякі похвалили гарний зовнішній вигляд:

Дуже сумували з фото. Виставляєте частіше.

Боже, дуже сильно сумували.

Ми сумували! Кароліш, така красива, доброго вечора!

Прекрасна.

Ми сумували за Вами!

Як дівчисько.

Ураа, сумували за вашим публікаціям. Яка засмагла красуня!

Ані Лорак пропала із соцмереж – всі подробиці (скріншот: instagram.com/anilorak)

Раніше ми писали, що експерт розповів всю правду про чоловіків української співачки Ані Лорак.

Як раніше ми писали, стало відомо, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.

До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.