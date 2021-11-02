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За фальшиві COVID-сертифікати буде кримінальна відповідальність: які розміри штрафів

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада підтримала зміни Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. Документ у першому читанні підтримали 282 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 2 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Також депутати підтримали скорочення термінів підготовки закону до другого читання наполовину.

Урядовим проектом закону №6084 передбачено:

  • встановлення відповідальності за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років.
  • встановлення відповідальності за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
  • встановлення відповідальності за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в діючій редакції Кримінального кодексу України відсутня кримінальна відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення вакцинації. Водночас на даний час в Україні почастішали випадки виявлення підроблених документів, що стосуються вакцинації проти COVID-19.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України схвалив проект змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

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