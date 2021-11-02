За фальшиві COVID-сертифікати буде кримінальна відповідальність: які розміри штрафів

Верховна рада підтримала зміни Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. Документ у першому читанні підтримали 282 депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 2 листопада, яке транслювалося на Youtube.
Також депутати підтримали скорочення термінів підготовки закону до другого читання наполовину.
встановлення відповідальності за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років.
встановлення відповідальності за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
встановлення відповідальності за виготовлення з метою збуту,збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в діючій редакції Кримінального кодексу України відсутня кримінальна відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення вакцинації. Водночас на даний час в Україні почастішали випадки виявлення підроблених документів, що стосуються вакцинації проти COVID-19.
Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України схвалив проект змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.