За фактом смертельного ДТП в Ізюмі розпочато кримінальне провадження

Справу розслідує поліція

За фактом зіткнення автомобілів BMW і поліцейського Mitsubishi Оutlander, яке відбулося в м. Ізюм Харківської області вчора ввечері і в результаті якого загинула людина, розпочато кримінальне провадження. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області.

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст 2.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Справу розслідує поліція. Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, 25-річний водій автомобіля BMW порушив правила дорожнього руху, виїхавши на зустрічну смугу дороги, де зіткнувся зі службовим автомобілем Ізюмського відділу поліції.

Від отриманих травм водій BMW помер у машині швидкої допомоги. Двоє пасажирів BMW і водій патрульної машини отримали легкі тілесні ушкодження. Медичну допомогу водієві патрульного автомобіля надали на місці ДТП. Постраждалі пасажири BMW були госпіталізовані до Ізюмської ЦРЛ. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, вчора, 9 червня, в місті Ізюм під Харковом сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода з участю авто поліції, в результаті аварії одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.