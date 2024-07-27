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Специалист по болезни Паркинсона встречался с врачом Байдена в Белом доме, - СМИ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В начале 2024 года ведущий специалист по болезни Паркинсона встречался в Белом доме с врачом президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN

Согласно журналам посещений, в этом году доктор Кевин Кэннард посетил Белый дом уже трижды: 17 января на встрече с доктором Байдена Кевином О'Коннором, и с другим сотрудников 26 января и 28 марта.

В целом, за последний год, начиная с июля 2023 года, Кэннард был в Белом доме по меньшей мере 8 раз. Но только на встрече 17 января врача Байдена указали как человека, которого посетили. Обстоятельства встречи Кэннарда и О'Коннора неясны.

В то же время, в понедельник вечером врач Байдена предпринял необычный шаг, опубликовав письмо, в котором излагались некоторые подробности визитов Кэннарда в Белый дом после нескольких дней спекуляций о здоровье президента. В письме он написал, что "Байден не посещал невролога, за исключением ежегодного медицинского осмотра".

О'Коннор описал Кэннарда как "неврологического специалиста, который осматривал президента Байдена во время каждого ежегодного медицинского осмотра" и отметил, что выводы специалиста включались каждый раз, когда он публично публиковал результаты медицинского осмотра президента.

В свою очередь представители Белого дома отрицают спекуляции вокруг здоровья Байдена и отмечают, что администрацию посещает широкий спектр специалистов для оказания помощи тысячам военнослужащих, которые работают на территории.

Выход Байдена из предвыборной гонки

Отметим, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Однако действующий президент США Джо на фоне неудачных дебатов против республиканца Дональда Трампа и давления со стороны демократов - отказался продолжать борьбу.

В СМИ писали, что демократов пугал возраст Байдена и его состояние. В частности, он неоднократно публично путал факты, а на саммите НАТО представил президента Украины Владимира Зеленского, назвав случайно российским диктатором "Владимиром Путиным".

После выхода из гонки Байден предложил вместо себя на пост президента вице-президента США Камалу Харрис. Как известно, по состоянию на сегодняшний день раскрыл между ней и Трампом составляет всего 1%.

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