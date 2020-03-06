Facebook закриває офіси в Лондоні через коронавірус

Компанія Facebook закриває три лондонських офіси до понеділка, 9 березня, через побоювання поширення коронавірусу COVID-19 серед співробітників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Такі заходи компанія вживає після того, як співробітник із Сінгапуру, якому діагностували COVID-19, відвідав лондонські офіси Facebook 24-26 лютого.

Відзначимо, що в офісах компанії у Лондоні працює близько 3 тис. осіб. Наразі не відомо, скільки людей контактувало із зараженим.

Станом на сьогодні, коронавірусом у Британії заразилися 163 людини, двоє померли. У Сінгапурі відомо про 130 випадків зараження COVID-19.

Нагадаємо, раніше директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що епідемія коронавірусу COVID-19 є загрозою для кожної країни.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 100 тис. осіб.