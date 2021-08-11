Facebook заблокував сотні акаунтів з Росії, що поширювали фейки про вакцинацію

"Fazze тепер заборонено на нашій платформі. Ця крос-платформна операція була націлена насамперед на аудиторію в Індії, Латинській Америці і в меншій мірі - в Сполучених Штатах", - йдеться в повідомленні.

В цілому, як повідомляється, видалені 65 російських акаунтів в соцмережі Facebook і 243 - в Instagram.

Уточнюється, що це була "друга хвиля спроб" мережі акаунтів очорнити COVID-вакцини західного виробництва. Розслідування показало, що в листопаді 2020 року та ж мережа намагалася представити вакцину AstraZeneca як небезпечну, оскільки в ній використовується аденовірус, взятий у шимпанзе.

Ці повідомлення з'явилися в Facebook на мові хінді приблизно в той самий час, коли уряд Індії обговорював питання про видачу дозволу на використання вакцини AstraZeneca.

Обидві хвилі кампанії, не увінчалися успіхом і не набули великого поширення - незважаючи на розмах і різноманітність використаних методів.

У той же час Facebook у своєму звіті вказує на очевидні помилки організаторів кампанії, зокрема плутанину з мовами. Так, меми на хінді супроводжувалися хештегом португальською мовою.