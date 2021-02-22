Facebook заблокував рекламу про користь вакцинації від коронавірусу

Компанія Facebook почала блокувати повідомлення про користь і необхідність вакцинації від коронавірусу у своїй соціальній мережі. Причиною цьому стала заборона на політичну рекламу та пов'язані з нею алгоритми.
Про це повідомляє видання Politico.
Як повідомляється, мова йде про платну рекламу як мінімум в 110 спільнотах. Зокрема, соцмережа видалила повідомлення про механізми дії вакцини та розташуванні пунктів для вакцинації. У Facebook визнали наявність проблеми і заявили, що вже відновили рекламу щеплень двох спільнот.
Наголошується, що Facebook ввів заборону на політичну рекламу приблизно за тиждень до виборів президента США в листопаді 2020 року. Після цього компанія негласно продовжила у своїх сервісах заборону на такі матеріали, хоча її планували зняти через тиждень після голосування.
Нагадаємо, раніше Facebook заблокував можливість користувачам в Австралії переглядати і обмінюватися новинами. Так соцмережа відповіла на законопроект австралійської влади, який змусить Google і Facebook платити медіа за оригінальний контент.
Після цього глава уряду Скотт Моррісон заявив, що обмеження, які ввела компанія Facebook для австралійських користувачів, обурюють. Однак він підкреслив, що цифровим корпораціям не вдасться тиснути на парламент країни.