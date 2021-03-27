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Facebook заблокував акаунт президент Венесуели через COVID-фейків

Автор: Ігор Литвиненко

Facebook заморозив акаунт президента Венесуели Ніколаса Мадуро за поширення дезінформації про коронавірус. Мадуро поширював на своїй сторінці в соцмережі інформацію без доказів про те, як можна вилікувати COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Мадуро в січні розмістив відео, де він заявив, що карвативир, пероральний розчин з чебрецем є дієвими ліками, яке дозволило вилікуватися від COVID людина без побічних ефектів. При цьому наукових доказів ефективності даного засобу при боротьбі з коронавірусом немає. Facebook видалили дане відео.

"Ми слідуємо вказівкам ВООЗ, в яких говориться, що нині немає ліків для лікування вірусу. Через неодноразові порушення наших правил ми блокуємо сторінку на 30 днів, протягом яких вона буде доступна тільки для читання", - повідомили в компанії.

При цьому акаунт Мадуро в Instagram, що належить Facebook, не постраждає.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області судитимуть жінку, яка розповсюджувала фейки про COVID-вакцини.

Також повідомлялося, що компанія Facebook не запобігла більше ніж 10 мільярдів переглядів постів з дезінформацією про вибори в США.

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Новини України FacebookНиколас МадурофейкКоронавірус
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