Facebook видалив повідомлення Трампа, в якому він порівняв COVID-19 з сезонним грипом

Соціальна мережа Facebook видалила допис президента США Дональда Трампа. У повідомленні глава Білого дому стверджував, що COVID-19 менш небезпечний, ніж сезонний грип.

Про це повідомляє CNN.

Представник Facebook Енді Стоун підтвердив журналістам, що соцмережа видалила допис за порушення правил щодо дезінформації про COVID-19.

Таке ж повідомлення президент США розмістив в Twitter. Цей допис все ще доступний, але Twitter додав до твіту повідомлення, в якому йдеться про те, що він порушує правило компанії про поширення оманливої інформації, пов'язаної з COVID-19.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!