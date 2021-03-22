Facebook видалив понад 12 мільйонів фейків про COVID-19 та вакцини

Компанія Facebook заявила 22 березня, що з жовтня по грудень видалила понад 12 мільйонів матеріалів про COVID-19 та вакцини, позначених експертами як дезінформація. Також в цей період адміністрація соцмережі видалила 1,3 мільярда фейкових акаунтів.

Інформація оприлюднена напередодні перевірки технологічних платформ Комітетом Палати США з питань енергетики та торгівлі. Моніторинг здійснюється з метою боротьби із дезінформацією.

"З моменту початку пандемії ми використовуємо наші системи штучного інтелекту, щоб видалити матеріали, пов’язані з COVID-19, які світові експерти з охорони здоров’я позначили як дезінформацію, а потім виявити копії, якими хтось намагається поділитися. В результаті ми видалили понад 12 мільйонів матеріалів про COVID-19 та вакцини", - йдеться в повідомленні.

Соцмережа зазначає, що протягом останніх кількох років докладає багато зусиль для боротьби із дезінформацією. І з цієї метою залучила понад 35 тисяч фахівців, які працюють над цим питанням.