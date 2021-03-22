Facebook видалив понад 12 мільйонів фейків про COVID-19 та вакцини
Компанія Facebook заявила 22 березня, що з жовтня по грудень видалила понад 12 мільйонів матеріалів про COVID-19 та вакцини, позначених експертами як дезінформація. Також в цей період адміністрація соцмережі видалила 1,3 мільярда фейкових акаунтів.
Про це компанія повідомила у своєму блозі.
Інформація оприлюднена напередодні перевірки технологічних платформ Комітетом Палати США з питань енергетики та торгівлі. Моніторинг здійснюється з метою боротьби із дезінформацією.
"З моменту початку пандемії ми використовуємо наші системи штучного інтелекту, щоб видалити матеріали, пов’язані з COVID-19, які світові експерти з охорони здоров’я позначили як дезінформацію, а потім виявити копії, якими хтось намагається поділитися. В результаті ми видалили понад 12 мільйонів матеріалів про COVID-19 та вакцини", - йдеться в повідомленні.
Соцмережа зазначає, що протягом останніх кількох років докладає багато зусиль для боротьби із дезінформацією. І з цієї метою залучила понад 35 тисяч фахівців, які працюють над цим питанням.
Нагадаємо, компанія Facebook заявила 17 березня, що починає вилучати рекомендації для користувачів по всьому світу щодо політичних та соціальних груп у соцмережі. Такі дії покликані "зменшити напругу" на сайті.
Також компанія повідомила у своєму дописі про зміни, спрямовані на зменшення охоплення груп, які порушують правила веб-сайту. Людей будуть попереджати в разі долучення до спільнот, що ті раніше порушували правила соцмережі.