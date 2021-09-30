Facebook приховував інформацію про токсичний вплив Instagram на підлітків, - сенатор США

Американська компанія Facebook приховувала результати власного дослідження щодо залежності підлітків від Instagram. Виявилося, що фотоблог згубно впливає на психологічне здоров’я молодих людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Компанія приховувала власні дослідження щодо залежності й токсичного впливу своєї продукції. Вона намагалася обдурити громадськість і нас в конгресі щодо того, що їй відомо, і використовувала дитячу вразливість в якості зброї проти самих дітей", - заявив сенатор Річард Блюменталь.

Згідно з розслідуванням WSJ, фотоблог може вплинути на розвиток психічних розладів у дівчаток-підлітків й сприяти розвитку анорексії, або ж появі суїцидальних думок. Зокрема, Instagram викликав відчуття неповноцінності близько у 40% молодих людей віком до 22 років.

"Вона вибрала зростання (фінансова - ред.) замість психічного здоров'я і добробуту дітей, жадібність замість того, щоб запобігти стражданням дітей", - додав Блюменталь.