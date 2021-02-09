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Facebook розширює список фейків про COVID-19: буде видаляти пости

Автор: Даша Харченко

Компанія Facebook розширює список помилкових тверджень про коронавірус, які будуть видаляти з соцмережі. Рішення було прийнято після консультацій з провідними медичними організаціями, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Про це повідомляється на сторінці соціальної мережі.

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Також соцмережа буде просувати публікації з достовірною інформацією про вакцинацію від COVID-19.

Твердження, які будуть видаляти Facebook і Instagram:

  • коронавірус був створений людиною,
  • вакцини неефективні для запобігання захворюванню, від якого вони призначені,
  • хвороба безпечніше, ніж вакцина,
  • вакцини токсичні, небезпечні або викликають аутизм.

Крім того, Facebook направить 120 млн доларів на допомогу органам охорони здоров'я, неурядовим організаціям і відомствам ООН у поширенні інформації про вакцинацію.

Нагадаємо, вакцинація від COVID в Україні стартує вже через тиждень. Тепер же стало відомо, як пройде перший з п'яти етапів.

Також направили в Раду законопроект, який посилює кримінальну відповідальність за підробку вакцин. В Україні планують посилити покарання. Нагадаємо, в Україні планують провакцинувати від коронавірусу не менше 60% громадян.

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Новини України FacebookКоронавірусвакцина від коронавірусу
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