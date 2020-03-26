У Facebook мають намір інформувати користувачів по всьому світу про коронавирусе

В американській корпорації Facebook, незабаром планують зробити сервіс, за допомогою якого користувачі по всьому світу зможуть оперативно отримувати достовірну інформацію про новий коронавирус. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як повідомляється, раніше корпорація відкрила центр інформування про COVID-19 і він зараз у верхній частині новинної стрічки Facebook в ряді країн. Там публікують останню інформацію від управлінь охорони здоров'я держав і міжнародних організацій таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), де вони можуть безкоштовно публікувати у соцмережі свої оголошення, а іншим організаціям, що працюють в сфері охорони здоров'я, дозволять робити це на пільгових умовах.

Як наголошується, через соцмережі Facebook і Instagram вже більше 1 млрд користувачів були ознайомлені з матеріалами ВООЗ та інших організацій. А через додаток WhatsApp, що належать корпорації, мільйони людей підписалися на щоденні оповіщення ВООЗ, що стосуються вірусу.

Нагадаємо, влада США почали обговорювати з Facebook, Google і іншими технологічними компаніями можливість передавати дані про місцезнаходження користувачів, які фіксують їх смартфони для боротьби з коронавирусом.