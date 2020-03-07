Facebook і Instagram заборонять рекламу медичних масок через коронавірус

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Рекламу медичних масок заборонять, щоб не допустити спекуляцій на тлі коронавірусу

Facebook і Instagram заборонять рекламу медичних масок, щоб не допустити спекуляцій на тлі коронавірусу. Про це повідомляється на сайті компанії Facebook.

"Ми забороняємо рекламу і комерційні оголошення про продаж медичних масок для обличчя. Ми уважно стежимо за COVID-19 і внесемо необхідні оновлення в нашу політику, якщо побачимо людей, які намагаються використовувати цю надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров'я", - написав у Twitter глава відділу менеджменту продукції Facebook Роб Летерн.

Facebook буде впроваджувати зміни вже через кілька днів. Крім того, про зміни заявив і Instagram.

"Ми видаляємо дезінформацію, пов'язану з COVID-19, і коли хтось натискає на хештег, пов'язаний з COVID-19, ми показуємо звіти Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ​​Центри з контролю профілактиці захворювань США", - повідомили розробники.

Нагадаємо, Facebook закриває три лондонських офісу до понеділка, 9 березня, через побоювання поширення коронавірусу COVID-19 серед співробітників. Такі заходи компанія вирішила зробити після того, як співробітник з Сінгапуру, яким діагностували COVID-19, відвідав лондонські офіси Facebook 24-26 лютого.