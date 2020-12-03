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Facebook буде видаляти пости з дезінформацією про вакцину від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

Соцмережа Facebook вирішила видаляти пости, які будуть містити неправдиву інформацію про вакцину від коронавірусу. Так само будуть надходити і в Instagram.

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Про це повідомляє Facebook.

Компанія буде керуватися висновками експертів у сфері охорони здоров'я, які спростували різні альтернативні висловлювання щодо вакцини від COVID-19.

В якості прикладу поста до видалення Facebook розповів про інформацію про те, що вакцина нібито містить мікрочіпи. В цілому ж стверджується, що будуть видалятись публікації, які можуть призвести до "неминучої фізичного збитку".

Раніше повідомлялося, що в ООН вважають, що різні зразки вакцини від коронавірусу можуть стати доступні вже в найближчі місяці. Все завдяки роботі вчених зі всього світу.

Раніше керівник відділу по імунізації при європейському відділенні Всесвітньої організації охорони здоров'я Сіддхартха Датта заявив, що вакцину від коронавірусу необхідно зробити доступною для всіх. За його словами, до кінця 2021 року обсяг вакцин складе 2 мільярди доз.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що отримали дані про вакцину від Pfizer і BioNTech і розглядає їх на предмет можливого включення в список для використання в надзвичайних ситуаціях" - еталона для країн, що вирішують національне використання.

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