Facebook буде попереджати про фейки відносно коронавірусу

Ілюстративне фото (facebook.com)

Користувачам буде запропоновано перейти на сайт ВООЗ

Компанія Facebook планує найближчим часом почати інформувати користувачів соціальної мережі про неправдиву інформацію відносно коронавірусу COVID-19. Про це йдеться в заяві Facebook.

В компанії планую перенаправляти користувачів, які відреагували на фейкову новину про коронавірус, на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Ми збираємося почати показувати повідомлення у стрічці новин людям, які лайкнули, відреагували або прокоментували неправдиву або небезпечну дезінформацію про COVID-19, яку соцмережа видалила. Ми хочемо зв'язати людей, які могли взаємодіяти з шкідливою дезінформацією про вірус, із правдою з авторитетних джерел у випадку, якщо вони знову побачать чи почують ці заяви з Facebook. Люди почнуть бачити ці повідомлення в найближчі тижні", - повідомили в компанії.

У Facebook відзначили, що протягом березня компанія опублікувала попередження про 40 млн постів, пов'язаних з коронавірусом. У 95% випадках після появи попередження користувачі не переходили на перегляд першоджерела.

Раніше РБК-Україна писало, що за час карантину Служба безпеки України викрила понад 150 осіб на поширенні фейків про коронавірус.

Також повідомлялося, що Єврокомісія запустить сайт з протидії фейкам про поширення коронавірусу COVID-19.