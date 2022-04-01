Фабрика замінована, а печиво отруєне: в Бучі закликають не заходити на територію "Деліції"

"Шановна громада Бучі! Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику "Деліція", адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли. Пам'ятаємо про небезпеку! Просимо максимально зробити репост для розповсюдження інформації! Дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Бучі міська влада закликає поки не повертатися тих, хто вимушено покинув свої домівки. Оскільки є небезпека - місто досі знаходиться під окупацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.