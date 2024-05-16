Фьюри ошеломил трансформацией. В диете чемпиона особенные сосиски, овощи и даже арбуз

Британский боксер Тайсон Фьюри заметно похудел перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира в хевивете против украинца Александра Усика. К изменениям приложился известный нутрициолог Грег Марриотт.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Men's Health .

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Мариотт приступил к работе с "Цыганским Королем" еще в 2018 году. Но только сейчас полностью завоевал расположение Фьюри, пообещав отличную форму к битве чемпионов против Усика. Именно диетолог стал главным в составлении повестки дня британца.

"Я делаю абсолютно все, я буду его с коллагеном. Я не оставляю бойцов наедине. Я фактически живу с ним. Я сижу с ним. Я обязательно наблюдаю, как он принимает витамины. Я не хочу, чтобы хотя бы одна таблетка осталась. По-моему, я отдаюсь работе на 100%, поэтому делаю все", – рассказал Марриотт.

Самым трудным для нутрициолога были пищевые привычки Фьюри. Специалист назвал боксера "британцем старой закалки" из-за любви к сосискам и отвращением к овощам. Впрочем, Марриотт нашел выход из непростого положения. Он перевел "Цыганского Короля" на сосиски из нежирной говядины, а овощи умело замаскировал в блюдах. Главной же задачей в тренировочном лагере для диетолога стали поставки "топлива".

По словам Марриотта, суточная норма Фьюри в день тренировок составляет 4500–6000 калорий. В сутки без активных занятий цифра уменьшается до трех тысяч калорий. Изменение же, которым гордится специалист, перевод боксера в режим шести приемов пищи в день вместо привычных для британца всего двух.

Диета Тайсона Фьюри

После пробуждения: высокая доза витамина C, коллаген, черный кофе

Завтрак: два тоста на закваске, спред из авокадо со свежим чесночным табаско и черным перцем. Три целых яйца. Свежие сливовые помидоры и около 250 г сосисок из нежирного говяжьего фарша. Или овсянка и протеин со свежими орехами и семенами чиа. Или большой омлет.

Утренний перекус после спортзала: протеиновая гранола, обезжиренный греческий йогурт и черника.

Ланч: две куриные грудки, 125 г риса. Греческий салат с фетой.

Обед: пять рисовых лепешек, арахисовое масло и арбуз. Изолят сывороточного протеина.

Ужин: 500 г картофеля (мелко пожаренного и приправленного). Большой 400-граммовый стейк из филе. Жареные овощи: брокколи, спаржа и свекла.

Второй ужин в 20:00: обезжиренный греческий йогурт, арахисовое масло и ванильная эссенция. Другие добавки: порошок декстрина, магний, жир атлантической рыбы.

Читмилы: разрешены, но нечасто, не в больших количествах и не откровенный фаст-фуд.

В предстоящие выходные свет может увидеть лучшую версию Фьюри. Революционный план подготовки должен принести дивиденды. "Я думаю, что перед этим сражением он просто подумал: "Я просто хочу снова выглядеть замечательно", и вместе с этим появляется и отличное самочувствие, и возможность проводить раунды", – констатировал Марриотт.