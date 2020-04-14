Щоденний брифінг Кличко щодо COVID-19 зірвано через хакерські атаки

Щоденний брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо ситуації з коронавірусом у столиці зірвано через хакерські атаки. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Відзначимо, сьогоднішній брифінг, який традиційно проходить в полудень, почався без звуку. Через дві хвилини трансляція перервалася.

"Вибачте за технічні проблеми. Сервери КМДА продовжують відбивати кібератаки. Кілька днів поспіль. Зараз налагоджуємо трансляцію", - зазначив Кличко.

Відзначимо, в той же час завдяки інфографіку на брифінгу стало відомо про те, що число смертей від коронавірусу в Києві досягло 10 осіб.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що на сервіси КМДА здійснювалася масована DDоS-атака. При цьому близько 90% атак успішно відбивалися системами внутрішнього захисту. Служба безпеки КМДА зафіксувала близько 1,5 млн оригінальних IP-адрес, з яких проводилися атаки. За 20 хвилин відбили близько 4 млрд атак. Інформацію про інцидент передали в правоохоронні органи.

В адміністрації додали, що за тривалістю і кількістю атакуючих ботів подібних викликів в Україні ще не було.