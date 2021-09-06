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Їздять менше, гинуть більше: у США встановлено рекорд смертності на дорогах

Автор: Вадим Добровольский

У першому кварталі 2021 року в США зафіксовано найгірший показник смертності на дорогах за останні 12 років. Серед причин - перевищення швидкості, їзда без ременів безпеки та в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHTSA.

Національне управління безпеки дорожнього руху Міністерства транспорту США (NHTSA) опублікувало звіт про смертність на дорогах країни в результаті дорожньо-транспортних пригод за перший квартал 2021 року.

Статистика невтішна: порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість смертельних випадків зросла на 10,5% - до 8730 осіб проти 7900. Це найгірший показник за останні 12 років.

У січні-березні 2021 року питомий коефіцієнт смертності на 100 млн пройдених миль (160 млн км) склав 1,26 випадку. Для порівняння: у 2020 цей показник був 1,12, а в 2019-му - 1,05.

У NHTSA відзначають, що одна з головних причин зростання смертності - значна зміна поведінкової моделі водіїв. У порівнянні з 2020 роком почастішали випадки, коли водії поводяться на дорогах необачно і навіть ризиковано, перевищують швидкість, нехтують ременями безпеки, а також сідають за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Нагадавши, з 30 серпня на дорогах України з'явилися нові ділянки з TruCAM. Контроль швидкісного режиму здійснюється на 10 нових ділянки в шести областях країни.

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