Євробачення 2020: де і коли дивитися фінал шоу

Євробачення у 2020 році, яке повинно було відбутися в Нідерландах, перенесено в онлайн. Так, учасники з різних країн зможуть взяти участь у пісенному конкурсі виключно у форматі відеоконференції. При цьому, онлайн-Євробачення пройде без елемента змагання.

Як повідомляється, фінал Євробачення-2020 відбудеться вже сьогодні, в суботу, 16 травня. Трансляцію вестимуть на YouTube-каналі конкурсу. Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Євробачення 2020 відбудеться - трейлер

В Україні транслювати міжнародний пісенний конкурс буде телеканал"UA: Перший". Глядачів і шанувальників Євробачення навіть з урахуванням суттєвої зміни формату конкурсу чекають численні сюрпризи.

Вже відомо, що учасники телемосту виконають пісню-переможницю 1997 року "Love Shine A Light" ("Любов випромінює світло").

Знайдеться справа і для фанатів конкурсу — вони віртуально виконають "What's another year?" ("Що означає ще один рік?"). Саме з цією піснею представник Ірландії Джонні Логан переміг в 1980 році.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, де пройде Євробачення 2021.

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