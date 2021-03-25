Євросоюзу необхідне власне виробництво COVID-вакцин, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність свого виробництва в Євросоюзі вакцин від коронавірусу. На її думку, власне виробництво може вирішити проблему дефіциту препаратів в ЄС.
Про це очільниця німецького уряду заявила в Бундестазі, передає Spiegel.
"Канцлер наголосила на необхідності незалежного виробництва вакцин від коронавірусу у Європейському Союзі. Меркель чітко заявила, що важливо забезпечити виробництво на саме європейських землях", - пише видання.
Голова уряду ФРН зазначила, що Великобританія виробляє вакцини для внутрішніх потреб, а США не експортує вакцин. Тому доводиться покладатися на виробництво вакцин в ЄС в довгостроковій перспективі.
Меркель також закликала забезпечити необхідну кількість вакцин "для світу". "Якщо це не вдається зробити, ми завжди будемо стикатися з новими мутаціями вірусу", - наголосила вона.
Раніше на тлі критики Меркель вирішила, що локдаун в Німеччині не буде супроводжуватися довгими вихідними на Великдень.
Нагадаємо, у Німеччині продовжили жорсткий карантин до 18 квітня. При цьому планувалося, що з 1 по 5 квітня будуть закриті майже всі магазини, а релігійні служби переведуть в онлайн-режим. Але таке рішення спровокувало шквал критики з боку бізнесу та громадськості.