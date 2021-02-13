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У Євросоюзі заявили про довге сусідство людства з коронавірусом

Автор: Артур Родивилов

Нова коронавірусна інфекція може надовго залишитися з людством. Про це заявила глава Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон,

Її цитує британське видання Daily Mail.

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Вона заявила, що попри уповільнення зростання захворюваності і початок вакцинації, країни Європи не мають втрачати пильність, бо коронавірус нового типу добре пристосовується до людини.

Аммон зазначила, що в майбутньому вакцини можуть втратити свою ефективність до деяких видів коронавірусу, особливо "південноафриканського" і "бразильського" штамів.

Нагадаємо, британські лікарі заявили, що коронавірус може мутувати від лікування антитілами. Лікарі зазначили, що мутації коронавірусу відбувалися після кожного переливання плазми.

Крім того, у ВООЗ заявляли, що нові мутації коронавірусу, зокрема "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби COVID-19.

Додамо, що в світі циркулює близько 4 тисяч варіантів COVID-19. З-за цього всі виробники COVID-вакцин намагаються зробити більш ефективним свій препарат.

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