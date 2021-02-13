У Євросоюзі заявили про довге сусідство людства з коронавірусом

Нова коронавірусна інфекція може надовго залишитися з людством. Про це заявила глава Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон,

Вона заявила, що попри уповільнення зростання захворюваності і початок вакцинації, країни Європи не мають втрачати пильність, бо коронавірус нового типу добре пристосовується до людини.

Аммон зазначила, що в майбутньому вакцини можуть втратити свою ефективність до деяких видів коронавірусу, особливо "південноафриканського" і "бразильського" штамів.