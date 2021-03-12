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В Євросоюзі мають намір домогтися "колективного імунітету" від COVID-19 до кінця літа

Автор: Андрій Козловський

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що "колективний імунітет" від коронавіруса в країнах Євросоюзу може бути досягнутий до кінця літа. Таку заяву він зробив незважаючи на скорочення поставок вакцини від компанії AstraZeneca.

Про це єврокомісар заявив на брифінгу в Брюсселі.

"Я переконаний, що ми зможемо досягти "колективного імунітету" до кінця літа", - сказав Бретон, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що компанія AstraZeneca повідомила Єврокомісію про скорочення поставок вакцин у країни ЄС у березні на 25%.

Він також додав, що у четвер ЄС дозволив використання вакцини компанії Johnson & Johnson, що дозволить збільшити вакцинацію європейського населення.

"Для нас хороша новина, що портфель вакцин для ЄС продовжує розширюватися, в четвер до них додалася четверта вакцина... Без сумніву, ми просуваємося вперед, є цілий ряд заводів, які працюють добре або дуже добре", - заявив єврокомісар.

У свою чергу, офіційний представник ЄК Ерік Мамер зазначив, що Єврокомісія "продовжує розраховувати завершити вакцинацію 70% дорослого населення ЄС до кінця вересня".

Нагадаємо, вакцину від коронавіруса AstraZeneca американського виробництва найближчим часом не будуть поставляти в Європейський Союз.

Також РБК-Україна писало, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) погодило четверту за рахунком вакцину від COVID. Це препарат американської компанії Johnson & Johnson.

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