В Євросоюзі мають намір домогтися "колективного імунітету" від COVID-19 до кінця літа

"Я переконаний, що ми зможемо досягти "колективного імунітету" до кінця літа", - сказав Бретон, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що компанія AstraZeneca повідомила Єврокомісію про скорочення поставок вакцин у країни ЄС у березні на 25%.

Він також додав, що у четвер ЄС дозволив використання вакцини компанії Johnson & Johnson, що дозволить збільшити вакцинацію європейського населення.

"Для нас хороша новина, що портфель вакцин для ЄС продовжує розширюватися, в четвер до них додалася четверта вакцина... Без сумніву, ми просуваємося вперед, є цілий ряд заводів, які працюють добре або дуже добре", - заявив єврокомісар.

У свою чергу, офіційний представник ЄК Ерік Мамер зазначив, що Єврокомісія "продовжує розраховувати завершити вакцинацію 70% дорослого населення ЄС до кінця вересня".