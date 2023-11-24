RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евросоюз разрабатывает новые правила борьбы с детской порнографией

Фото: в ЕС работают над правилами для борьбы с детской порнографии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Законодатели Европейского Союза согласились разработать правила, требующие от Alphabet, Google, Meta и других онлайн-сервисов идентифицировать и удалять детскую порнографию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что проект правил по материалам сексуального насилия над детьми (CSAM), предложенный Европейской комиссией в прошлом году, стал яблоком раздора между сторонниками мер безопасности в интернете и активистами, которые обеспокоены слежкой и выступают за конфиденциальность данных.

Исполнительный орган ЕС выступил с предложением CSAM после того, как текущая система добровольного обнаружения и отчетности компаний оказалась недостаточной для защиты детей. Законодатели должны обсудить последние детали с государствами-членами, прежде чем проект станет законом. Процесс может быть завершен в 2024 году.

Предложенный закон обязывает службы обмена сообщениями, магазины приложений и поставщиков доступа в Интернет сообщать и удалять известные и новые изображения и видео, а также случаи груминга. Также будет создан Центр ЕС по сексуальному насилию над детьми, который будет передавать отчеты полиции.

"Позиция Европейского парламента отменяет невыборочный контроль чатов и разрешает лишь целенаправленную слежку за отдельными лицами и группами, обоснованно подозреваемыми в связи с материалами сексуального насилия над детьми, с судебным ордером", - заявило международное молодежное объединение Европы (LYMEC).

Борьба с детской порнографией в Украине

Напомним, в Украине ужесточили наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Документ вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия, также будут наказываться и за порнографию.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз