Євросоюз планує порушити рекомендації ВООЗ щодо розподілу вакцини

Країни Європейського союзу, Великобританія і партнери по ЄС узгодили план вакцинації від COVID-19, що передбачає щеплення не менше 40% населення. Цей план суперечить рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо вакцинації.

Про це пише агентство Reuters.

Мета ЄС з ранньої вакцинації удвічі вище мети, поставленої ВООЗ, яка рекомендує закупити вакцини спочатку для 20% найбільш вразливих людей у світі через глобальну схему закупівель.

Документ відносить до "пріоритетних груп" понад 200 мільйонів осіб з 450 мільйонів населення ЄС, включаючи людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і працівників охорони здоров'я.

Здорові люди, які працюють у найважливіших державних сферах, таких як освіта і громадський транспорт, також включені в пріоритетну групу. Додавання цієї групи підвищило б первісну мету вакцинації ЄС до більш ніж 40% населення.

Мета плану полягає в тому, щоб досягти стадного імунітету для населення ЄС.

Водночас гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус закликав рівномірно розподілити у світі вакцину від коронавірусу; він просить уникнути націоналізму в цьому питанні.

Гебрейесус закликає зробити так, щоб в першу чергу вакцину отримали медпрацівники та люди старше 65 років.

Також РБК-Україна писало, що у ВООЗ назвали терміни завершення пандемії COVID-19.

Відзначимо, зараз у світі ще немає повністю схваленої вакцини від коронавірусу.