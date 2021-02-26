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Євросоюз схвалить використання COVID-вакцини Johnson&Johnson на початку березня, - ЗМІ

Автор: Роман Тверденко

Вакцина від коронавірусу розробки Johnson&Johnson незабаром буде схвалена для екстреного використання в Євросоюзі. Регулятор повинен вирішити її застосування на початку березня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що схвалення однодозовой вакцини J&J може відбутися вже 11 березня. Поставки препарату в країни Євросоюзу заплановані на початок квітня з подальшим збільшенням кількості доз в партіях протягом другого і третього кварталів року.

У Євросоюзу укладено угоду з Johnson&Johnson про постачання вакцини для 200 мільйонів осіб з можливістю закупівлі препарату ще 200 мільйонів.

Відомо, що час саміту країн ЄС у четвер глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн ознайомила лідерів держав з планом поширення вакцин і очікується, що в найближчі місяці буде йти зростання поставок різних препаратів.

Також повідомляється, що медичний регулятор веде переговори з російськими властями щодо вакцини "Супутник V" і, можливо, незабаром їм нададуть дані про неї для розгляду.

Вчора повідомлялося, що Бахрейн схвалив екстрене застосування вакцини розробки Johnson&Johnson. Це перша країна в світі, яка дозволила використання цього препарату.

Також відомо, що американський регулятор FDA визнав потенційну вакцину від коронавірусу компанії Johnson&Johnson безпечною та ефективною. Таким чином, ця вакцина стала на крок ближче до отримання дозволу на використання в США.

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Новини України вакцина від коронавірусуЕвросоюз
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