Євросоюз схвалить використання COVID-вакцини Johnson&Johnson на початку березня, - ЗМІ

Очікується, що схвалення однодозовой вакцини J&J може відбутися вже 11 березня. Поставки препарату в країни Євросоюзу заплановані на початок квітня з подальшим збільшенням кількості доз в партіях протягом другого і третього кварталів року.

У Євросоюзу укладено угоду з Johnson&Johnson про постачання вакцини для 200 мільйонів осіб з можливістю закупівлі препарату ще 200 мільйонів.

Відомо, що час саміту країн ЄС у четвер глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн ознайомила лідерів держав з планом поширення вакцин і очікується, що в найближчі місяці буде йти зростання поставок різних препаратів.

Також повідомляється, що медичний регулятор веде переговори з російськими властями щодо вакцини "Супутник V" і, можливо, незабаром їм нададуть дані про неї для розгляду.