ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Євросоюз купить 160 млн доз американської вакцини Moderna

Автор: Андрій Козловський

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС уклав угоду з американською компанією Moderna про купівлю вакцини від коронавірусу. Це буде вже шостий контракт Євросоюзу із виробниками потенційних вакцин від COVID-19 і Брюссель працює над ще одним.

Популярні новини

Про це повідомляє Reuters.

"Цей контракт дозволить нам купити до 160 мільйонів доз вакцин, виробленої компанією Moderna. Відповідно до результатів досліджень, ця вакцина може бути надзвичайно ефективною проти коронавірусу", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також додала, що як тільки вакцина доведе свою ефективність і безпечність, кожна країна ЄС отримає її на рівних умовах.

Нагадаємо, Європейський союз прискорив обмін інформацією з Росією щодо вакцини від COVID-19 під назвою "Спутнік V".

Крім того, раніше голова американської компанії Moderna Стефан Бансель заявляв, що COVID-вакцина їх виробництва буде коштувати від 25 до 37 доларів, в залежності від обсягу закупівлі.

Також РБК-Україна повідомляло, що "Велика двадцятка" (G20) домовилася докласти зусиль для того, щоб майбутня вакцина від коронавірусу була справедливо розподілена між всіма людьми.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина